Вночі 6 березня росіяни, внаслідок атаки дронами, знищили у Сумах термінал "Нової пошти". Один співробітник компанії-підрядника загинув. Понад 2500 посилок, які були на території терміналу, згоріли. Про це повідомляє пресслужба компанії у своєму Telegram-каналі.
"Вночі росіяни атакували дронами місто: зруйновано термінал "Нової пошти". На жаль, загинув співробітник компанії-підрядника. Два ворожих дрони-камікадзе влучили у складські приміщення, виникла масштабна пожежа", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 2576 посилок, які були на території терміналу, згоріли. Оголошена вартість втрачених відправлень - понад 3,3 млн грн. Компанія зв’яжеться з клієнтами задля виплати компенсацій.
У "Новій пошті" додали, що оперативно перебудовують сортування посилок та логістику, але можливі затримки у відправленнях з Сум та у місто з усіх регіонів України.
Удари по відділеннях "Нової пошти"
5 березня російська армія пізно ввечері завдала по Одесі та передмістю масованого дронового удару, через що було знищено одне з відділень "Нової пошти". Тоді більше 600 посилок загальною оголошеною вартістю понад 1 млн грн, окупанти перетворили на попіл.
Також повідомлялось, що окупанти вдарили по відділенню "Нової пошти" на Донеччині, внаслідок чого загинуло двоє людей, ще одна особа отримала поранення.