Компанія обіцяє компенсувати втрату відправлень клієнтам.

Через масований дроновий удар, який російська армія пізно ввечері завдала по Одесі та передмістю, знищено одне з відділень Нової пошти, на попіл перетворилося понад 600 посилок. Про це повідомила пресслужба установи.

"У ніч проти 5 березня, ворог завдав масованого удару, один із "шахедів" зруйнував наше відділення у передмісті Одеси. На щастя, ніхто не постраждав. На місці вже працює мобільне відділення, тож клієнти можуть робити відправки", - наголошують у компанії.

Йдеться, що 606 посилок загальною оголошеною вартістю понад 1 млн грн, окупанти перетворили на попіл.

"Нова пошта компенсує втрату відправлень клієнтам. Найближчим часом зв’яжемося з вами та повідомимо деталі щодо відшкодування", - запевняють у пресслужбі.

На відео та фото, яке оприлюднила компанія, можна побачити зруйновану будівлю, на якій ще можна розгледіти номер відділення - "137". Воно знаходиться в селі Лиманка, де через атаку росіян загинув чоловік.

Атака РФ на Одещину

Як писав УНІАН, ввечері 4 березня російська армія масовано атакувала Одесу та передмістя ударними БПЛА. Спалахнули житлові будинки, у селі Лиманка загинув 73-річний чоловік, ще одна людина зазнала поранень.

У частині обласного центру зникло світло, вода та тепло. За даними прокуратури, пошкоджено та зруйновано щонайменше 20 приватних будинків у передмісті Одеси, господарчі приміщення, бізнес-центр, поштове відділення, медична лабораторія, торгівельні об’єкти та автомобілі містян. Сьогодні вранці стало відомо, що тепло- та водопостачання комунальникам вдалося відновити.

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