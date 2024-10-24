Тип використаної російськими військами зброї та остаточна кількість постраждалих встановлюються.

Російські окупаційні війська продовжують тероризувати мирні населені пункти Донецької області. Ворог завдав удару по відділенню "Нової пошти" в Олексієво-Дружківці.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його словами, внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей, ще одна особа дістала поранень.

"Росіяни знову завдали удару цілеспрямовано по цивільному об’єкту — відділенню "Нової пошти", пошкодили також адмінбудівлі. На місці удару триває пошуково-рятувальна операція, службовці ДСНС гасять пожежу", – йдеться у повідомленні.

Філашкін також показав відео з наслідками ворожого удару:

Тим часом у Донецькій обласній прокуратурі розповіли, що армія РФ вдарила по Олексієво-Дружківці біля 16:30. Мішенню для ворога став об’єкт цивільної інфраструктури – одне з місцевих поштових відділень.

"Внаслідок ворожої атаки 19-річний працівник та громадянин 21 року отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям. Ще одного чоловіка 37 років доставлено до медичного закладу з мінно-вибуховою травмою. Йому надається кваліфікована допомога", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці атаки триває розбір завалів та проводяться пошукові роботи. Тип використаної російськими терористами зброї та остаточна кількість постраждалих встановлюються.

Удари по відділеннях "Нової пошти"

Обстріл на Донеччині – далеко не перший випадок, коли окупанти бʼють по відділеннях "Нової пошти".

Ввечері 1 травня 2024 року російські загарбники завдали удару по Одесі. Ракета поцілила в сортувальне депо та відділення "Нової пошти". На щастя, тоді серед співробітників "Нової пошти" загиблих та постраждалих не було.

У жовтні 2023 року російські окупанти вдарили по терміналу "Нової пошти" під Харковом щонайменше двома ракетами С-300. Удару завдали з території Бєлгородської області РФ. Це була вже друга атака на цей термінал від початку повномасштабної війни.

Будівля терміналу в Коротичі була зруйнована. Під час тієї атаки росіяни вбили шістьох осіб, повідомлялося і про велику кількість постраждалих. Усі загиблі чоловіки, найстаршому було всього 31 рік, наймолодшому – 21.

Згодом один із постраждалих помер у лікарні, тож ударом по "Новій пошті" в Коротичі на Харківщині росіяни забрали життя сімох людей.

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