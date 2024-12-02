Зеленський закликає натиснути на тіньовий флот РФ.

Нова голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Європейський союз обговорює новий пакет санкцій проти Росії за війну проти України.

"Ми обговорюємо новий пакет санкцій, щоб послабити Росію. Я вважаю, що ми повинні використати всі інструменти, які у нас є, щоб допомогти Україні, а також послабити Росію, щоб ця війна закінчилася", — сказала вона в інтерв'ю "Суспільному".

Як додається 15-й пакет обмежень анонсував на пресконференції у Києві анонсував і новий голова Євроради Антоніу Кошта. За його словами, Європа планує посилити тиск на російську економіку і ще більше послабити здатність Кремля вести війну.

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Президент Володимир Зеленський закликав ЄС підтриматит також санкції проти тіньового танкерного флоту Росії, які запровадили деякі окремі країни. Голова держави наголосив, що саме цей флот дає РФ найбільшу частину доходів на війну. Як розповів Зеленський, Україна передала європейським партнерам списки компаній, які, попри санкції, продовжують продавати свою продукцію до Росії.

Кошта відповів, що у ЄС знають про ці проблеми, однак оскільки Росія отримує компоненти і запчастини через треті країни, щоб протистояти цьому потрібні об'єднані зусилля всього світу.

"Хочу уточнити: європейські компанії не продають компоненти і запчастини до Росії, вона отримує їх через треті країни. Через це ці питання врегульовувати дуже складно, бо потрібні дуже цілеспрямовані дії і об’єднані зусилля всього світу", — пояснив президент Євроради.

За його словами, ЄС у тісній співпраці з Україною має ідентифікувати ці компоненти і запчастини і співпрацювати з приватними компаніями у третіх країнах, щоб зупинити обхід санкцій Росією.

Санкції проти РФ

Нещодавно Вашингтон запровадив проти одного з найбільших банків Російської Федерації санкції. Причиною стало те, що Москва використовувала його для закупівель військової техніки і виплат військовим та їхнім сім'ям.

Банки навіть у дружніх до Росії країнах відмовляються обслуговувати картки російського "Газпромбанк".

Як писав Bloomberg, падіння цін на нафту і період надлишкової пропозиції, що насувається, можуть створити чудову можливість для посилення санкцій проти Російської Федерації. Цей крок може дійсно скоротити військові запаси Кремля.

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