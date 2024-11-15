Компанія з ОАЕ не змогла перевести юані з казахстанського банку "‎ЦентрКредит"‎ до китайського Chouzhou Commercial.

Bank of China, який є четвертим за розміром активів банком Китаю, почав блокувати перекази в юанях з країн, які Москва використовує для закупівлі різних товарів та обладнання. Про це з посиланням на представників бізнесу, юристів та консультантів повідомляє The Moscow Times.

Нещодавно компанії з ОАЕ не вдалося перевести юані з казахстанського банку "‎ЦентрКредит"‎ до китайського Chouzhou Commercial. Транзакцію заблокував Bank of China, який виступає банком-кореспондентом для казахстанської кредитної організації.

Тепер в Chouzhou просять надсилати їм казахстанські платежі лише з тих банків, з якими вони мають прямі кореспондентські відносини. Варто зазначити, що схожі труднощі виникали і під час переведення в Китай коштів з грузинських та вірменських банків. Експерти наголошують, що Bank of China має дуже суворі вимоги щодо правил безпеки.

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"Лише якась підозра на небезпеку – вони відразу не хочуть проводити платіж", – говорить секретар генради бізнес-організації РАСПП Максим Спаський.

Особливою проблемою для росіян є грошові перекази за електроніку або інше складне обладнання, тоді як, наприклад, платежі за одяг проходять на невеликі регіональні банки без проблем.

Банки Китаю не хочуть мати справи з Росією

У серпні УНІАН писав, що російські компанії стикаються із зростаючими затримками та витратами на платежі з торговими партнерами в Китаї. Як повідомлялось, транзакції на мільярди юанів залишались у "підвішеному" стані. Причиною цього експерти називали побоювання китайцями вторинних санкцій з боку американського Міністерства фінансів.

За деякими даними, раніше банки почали повертати близько 80% російських переказів у юанях. При цьому клієнти не тільки зазнають втрат на курсі та конвертації, але ще й все одно платять комісію.

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