За словами президента, деталі поставляються в Росію компаніями з Китаю, Європи, Америки.

Попри запроваджені санкції, Росія продовжує використовувати західні компоненти для виробництва ракет і дронів. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 2 листопада.

"За жовтень місяць понад 2 тисячі "шахедів" було проти України, проти наших людей. Буквально кожної доби. Така кількість "шахедів" - це понад 170 тисяч компонентів, які мають бути заблоковані для поставок у Росію. Мікросхеми, мікроконтролери, процесори, багато різних деталей, без яких просто був би неможливий цей терор", - зазначив він.

За словами президента, деталі поставляються в Росію компаніями з Китаю, Європи, Америки:

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"Це знову і знову повертає світ до необхідності працювати набагато більше, щоб контролювати експорт спеціальних деталей і ресурсів. Щоб не давати Росії можливість обходити санкції, які давно вже були введені... Боротися проти російських ударів - значить боротися, зокрема, за силу санкцій проти Росії. Санкції повинні збільшуватися, бути ефективними. І кожна схема обходу санкцій - це злочин проти людей і світу".

Західні компоненти в російських ракетах - що повідомлялося

Нагадаємо, днями Bloomberg писав, що Росія отримує необхідні західні компоненти для виробництва ракет, якими обстрілює Україну.

Приміром, зазначалося, що з березня 2022 року в Росію було відправлено мільйони компонентів, вироблених американською Analog Devices Inc. Тільки минулого року Росія імпортувала аналогові компоненти на суму 326 мільйонів доларів. Це невелика, але значуща частина виручки Analog у 2023 році в розмірі 12,3 млрд доларів.

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