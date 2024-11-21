Зазначається, що "нафтовий" удар наразі принесе найбільше проблем саме Москві.

Падіння цін на нафту і період надлишкової пропозиції, що насувається, можуть створити чудову можливість для посилення санкцій проти Російської Федерації. Цей крок може дійсно скоротити військові запаси Кремля.

Аналітик Bloomberg, що спеціалізується на нафтових ринках, Джуліан Лі пише, що існуючий механізм цінового кепа, який насправді не урізав нафтові доходи Москви, був введений за наполяганням адміністрації США, стурбованої тим, що реальний удар по експорту РФ призведе до різкого зростання цін. Зараз це вже не викликає того занепокоєння, яке було два роки тому, коли розробляли цей захід.

Навіть в умовах геополітичної напруженості на Близькому Сході, що сягнула найвищого рівня за останні десятиліття, ціна на нафту марки Brent все ще коливається нижче 75 доларів за барель, а у вересні опустилася нижче 70 доларів. Це більш ніж на чверть нижче за рівень, на якому вона перебувала в момент розробки цінового обмеження.

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Санкції, накладені на окремі танкери за порушення граничного рівня цін, виявилися помірно успішними. Ці судна простоювали місяцями після того, як їх занесли до "чорного" списку США, Великої Британії та ЄС. Але останнім часом Москва почала повертати їх до роботи. На даний момент налічують 90 нафтових танкерів, які потрапили під санкції.

Значне збільшення кількості цих кораблів і введення реальних витрат на їх використання сильно вдарить по Москві. Якщо переконати індійських, китайських і турецьких переробників припинити або скоротити імпорт російської нафти, то неминуче впаде експорт нафти з Москви.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, якщо прибрати з ринку, скажімо, 1 мільйон барелів на день російської нафти, то в першій половині 2025 року це може призвести не більше ніж до балансу попиту і пропозиції. В умовах слабкого ринку вплив на ціни буде керованим. Ефект для кремлівського військового бюджету був би набагато більш руйнівним.

Крім того, існує безліч вільних виробничих потужностей, які можуть компенсувати будь-яку втрату російських барелів. Група виробників нафти ОПЕК теоретично може збільшити поставки більш ніж на 5 мільйонів барелів на день.

Тіньовий флот Росії - останні новини

У травні видання The telegraph писало, що рішення Заходу встановити граничну ціну на нафту змусило Росію збільшити тіньовий флот, який перевозить російську нафту в такі країни, як Китай, Індія та Іран, за вищими цінами.

14 листопада стало відомо, що приватний китайський нафтопереробник придбав партію західноафриканської нафти замість російської, що є нетиповою подією.

Крім того, ЄС працює над новим пакетом санкцій, який буде спрямований також проти тіньового флотуРосії.

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