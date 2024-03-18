Осередком напруженості може стати Придністров'я, вважає журналіст.

Після "перемоги" на президентських виборах Путін, озброєний найбільшим у світі запасом ядерної зброї та оточений підлабузниками-чиновниками, здатний змінити життя кожної людини в Європі, якщо не в усьому світі.

Про це пише британський журналіст Марк Беннетс у колонці для The Sunday Times. Він вважає, що Путін зробить усе, щоб залишитися при владі, залишаючись таким же непередбачуваним, як і раніше.

Війна в Україні

Для російського диктатора війна залишається питанням його політичного виживання. Якщо він виведе війська без переконливої перемоги, то ризикує зіткнутися з серйозною реакцією всередині країни або навіть зі збройним повстанням прихильників війни.

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Також закінчення війни серйозно вдарило б по його надії запам'ятатися одним із найуспішніших російських військових лідерів.

Крім того, через серйозну затримку допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки та проблеми з поставками артилерійських снарядів від ЄС, Путін знову повірив у перемогу своїх загарбницьких військ.

Відновлення радянської імперії

Осередком напруженості в найближчі шість років може стати Придністров'я, пише Беннетс. А в разі перемоги в Україні Путін може переключитися на Естонію, Латвію і Литву.

Відносини зі США

Путін волів би, щоб на осінніх виборах переміг Дональд Трамп, оскільки той може припинити допомагати Україні захищатися від нападу.

При цьому не варто забувати, що Трамп - непередбачуваний політик. У Росії вже раділи його перемозі 2016 року, але швидко розчарувалися. Саме під час президентства Трампа Україна отримала першу американську зброю - ПТРК Javelin.

Відносини з Китаєм

Хоча Пекін не визнає окупацію українських територій, він підтримав слова російського диктатора про те, що війну спровокувало НАТО. Також Китай дуже допоміг Росії, збільшивши імпорт енергоносіїв, нехай і за дуже заниженими цінами. У 2023 році обсяг торгівлі між РФ і Китаєм досяг рекордних 240 мільярдів доларів і, найімовірніше, зростатиме далі.

Аналітики вважають, що перемога РФ в Україні може підштовхнути Сі Цзіньпіна до думки про повернення Тайваню. При цьому в Кремлі стурбовані економічними інтересами Пекіна в далекосхідному регіоні Росії.

Також Росія намагається створити з Іраном і Північною Кореєю антизахідну коаліцію. Обидві країни вже передали загарбницькій армії зброю для війни проти України.

Застосування ядерної зброї

Ядерні погрози Путіна зазвичай сприймають як спробу зупинити країни Заходу від поставок озброєння Україні. Однак багато хто побоюється, що поріг застосування ЯО - особливо невеликих тактичних боєголовок на полі бою - у Москві став небезпечно низьким.

"Хоча вгадати наміри Путіна складно, його хворобливе захоплення величезною руйнівною силою російського арсеналу означає, що кошмарний сценарій ядерного конфлікту виключати не можна", - додав журналіст.

"Перемога" Путіна на виборах: що відомо

На території Російської Федерації з 15 по 17 березня проходили вибори, легітимність яких не визнає низка держав. Також Росію засудили за проведення псевдовиборів на окупованих територіях України.

Російський диктатор Путін "змагався" з кандидатами від КПРФ, партії "Нові люди" та ЛДПР. Згідно з даними російської ЦВК, вони не набрали і 10% голосів.

Після опрацювання 95% протоколів Путін нібито лідирує з 87,32%. Його вже привітала влада Нікарагуа, Венесуели, Кубі та Болівії.

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