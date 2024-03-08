Україна оговтується від початкового шоку, і якщо продовжуватиметься потужна зовнішня допомога, вона матиме верх у цій війні на виснаження.

Росія навряд чи виграє війну проти України, оскільки дії Москви завдали непоправної економічної шкоди країні.

Як пишуть професори Каліфорнійського університету в Берклі Анатасія Федик та Юрій Городніченко у статті для Project Syndicate, шанси України на перемогу у війні стають кращими, особливо якщо вона продовжуватиме отримувати економічну та військову допомогу від Заходу.

У той час як економічні перспективи Києва покращуються, економіка Москви "демонструє ознаки напруги". Російська валюта впала в ціні по відношенню до долара, в той час як процентні ставки різко зросли приблизно до 16%, щоб стимулювати ослаблення валюти та боротися з бурхливою інфляцією в країні; ціни зросли на 7,4% в річному обчисленні в лютому, що майже вдвічі перевищує ціль центрального банку в 4%.

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Крім того, схоже, що сьогодні Кремль отримує менше грошей. Згідно з даними російського уряду, попри демонстрацію Путіним непокори західним санкціям, доходи від нафти та газу впали приблизно на 24% у 2023 році, що склало майже 100 мільярдів доларів втрачених доходів.

Росія також стикається з величезною демографічною проблемою, оскільки вона втрачає чоловіків на полі бою та бореться з відтоком громадян, які втекли з країни після початку війни два роки тому. За оцінками російського інформаційного агентства "Известия", у 2023 році в країні не вистачало близько 5 мільйонів працівників .

Економісти попереджають, що це погано для бізнесу та продуктивності. За даними Міністерства фінансів США, російська економіка зараз скоротилася на 5% з моменту вторгнення в Україну.

Тим часом економіка України, схоже, покращується. У той час як у 2022 році ВВП впав приблизно на 30%, Міжнародний валютний фонд підвищив свою оцінку зростання країни в 2023 році з 2% до 4,5%.

Тим часом очікується, що цього року інфляція знизиться до приблизно 5%, порівняно з 26% на початку 2023 року .

"З боку Росії більшість економічних втрат є наслідком її власної безгосподарності та санкцій Заходу. Росія, звісно, ​​сама створила всі ці проблеми. Вона точно не виграє війну ні у військовому, ні в економічному плані. Україна оговтується від початкового шоку, і якщо продовжуватиметься потужна зовнішня допомога, вона матиме верх у цій війні на виснаження", - заявили Федик і Городніченко.

Україна, швидше за все, потребуватиме продовження військової підтримки з боку США та інших європейських країн, а також продовження фінансової допомоги. Захід також повинен продовжувати накладати санкції на економіку Росії, якщо Україна хоче мати шанс, додали вони.

"Усі ці елементи не тільки реальні, але й вкрай необхідні, щоб допомогти Україні захиститися", – зазначили професори.

Економіка РФ

Раніше УНІАН писав, що Міжнародний валютний фонд підвищив прогноз зростання російського ВВП на 2024 рік до 2,6%: раніше МВФ прогнозував зростання на 1,1%.

Ситуація в російській економіці далека від стійкої, незважаючи на заяви самого Кремля. Західні санкції і масовий відтік транснаціональних компаній завдали величезних збитків економіці країни.

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