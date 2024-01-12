Оксана Маркарова зазначила, що Україна й надалі отримуватиме допомогу від Вашингтона.

Пріоритетом для українського посольства в США є узгодження Конгресом пакету на 61 мільярда доларів. Допомога буде узгоджена швидше, ніж Україні передадуть конфісковані російські активи.

Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що департамент оборони США і глава Пентгону Ллойд Остін "роблять дуже багато для того, щоб в будь-якій ситуації максимально нам допомагати". За її словами, деякі підрозділи "дуже активно виділяють допомогу з власних запасів".

"Але ми теж повинні розуміти: чим швидше буде прийнятий цей законопроект, тим менше нам треба буде просити звичайних службовців тут проявляти героїзм. Вони теж повинні діяти абсолютно в межах своїх правил", – зазначила дипломат в інтерв'ю виданню "Голос Америки".

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Вона запевнила, що Україна й надалі отримуватиме допомогу від США щодо попередніх закупівель. При цьому посол зазначила, що Україні потрібно більше зброї, для цього потрібні нові законопроекти і повноваження для виділення з власних запасів, а також нові закупівлі.

Крім того, її запитали, чи дійсно можуть російські активи стати альтернативним джерелом фінансування для України.

"Ми над цим працюємо ще з минулого року. Це не "або-або". Тобто ми працюємо і над конфіскацією суверенних активів, і над конфіскацією приватних активів, як в Україні, так і в США", – підкреслила Маркарова.

Водночас вона вважає, що Конгрес США погодить новий пакет допомоги Києву швидше, ніж буде узгоджена процедура передачі російських активів, тому що це рішення вимагає участі дуже великої кількості країн.

Дипломат сподівається, що після прийняття пакету допомоги Україні, Ізраїлю та вирішення бюджетних питань, Конгрес візьметься за законопроекти про конфіскацію російських активів.

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