Україна розраховує на успіх в переговорах про вступ до Європейського союзу.

У 2025 році Україна фокусується на завданнях щодо лібералізації торгівлі, інтеграції в політику ЄС щодо роумінгу, переговорах про оцінку відповідності промислової продукції та приєднанні до єдиної зони платежів у євро. Про це розповіла перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко під час спільного засідання уряду України та Європейської комісії.

"Перше – це завершити консультації щодо лібералізації торгівлі, відповідно до статті 29 угоди про асоціацію. Друге – це включення України до політики ЄС Roam like at home. Третє – це проведення переговорів щодо угоди між Україною та ЄС про оцінки відповідності та прийняття промислової продукції. Четверте – це включення України до єдиної зони платежів у євро. Це наш мінімальний план дій, на якому ми сфокусовані в цьому році", – сказала Свириденко.

Вона також висловила впевненість, що мандат комісії на 2024-2029 роки буде успішним для України в контексті переговорів про вступ до Європейського союзу.

Відео дня

Міністерка додала, що Україна розраховує на подальшу підтримку в подоланні зовнішнього агресора та відновленні країни.

Вступ України до ЄС: останні новини

24 лютого президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відповіла, чи може Україна стати членом Євросоюзу до 2030 року. За її словами, якщо Україна втілюватиме реформи з поточною швидкістю і якістю, то зможе стати членом ЄС раніше ніж 2030 року.

Крім того, президент Литви Гітанас Науседа запропонував можливу дату вступу України до ЄС – 1 січня 2030 року. Він також закликав не відкидати варіант членства України в НАТО.

Вас також можуть зацікавити новини: