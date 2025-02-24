Європейський Союз виділив Україні більше 135 млрд євро допомоги. Про це під час спільного засідання українського уряду та Європейської комісії заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.
"Станом на сьогодні Європейський Союз надав Україні понад 135 мільярдів євро, з яких близько 66 мільярдів спрямовано на економічну підтримку. Це безпрецедентні обсяги допомоги, які підкреслюють стратегічне значення України для Європейського Союзу", – заявив він.
Міністр додав, що Європейський Союз є найбільшим контриб'ютором бюджетної підтримки.
"На сьогодні ця допомога складає 40% від всієї допомоги, яку ми отримали. Це складає 45 мільярдів євро", – сказав Марченко.
Допомога Україні – останні новини
Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що допомога від США для України склала близько 67 млрд доларів зброєю та 31,5 млрд доларів надходженнями в бюджет. За словами президента, це не відповідає заявам Трампа щодо 500 млрд доларів для нашої країни.
Тим часом в Єврокомісії підготували амбітний пакет підтримки для безпеки енергетичної системи України та її повної інтеграції в енергетичний ринок ЄС.
Своєю чергою, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що його країна передає першу частину допомоги Україні розміром у 5 мільярдів доларів, які профінансуються за рахунок надходжень від заморожених російських активів.