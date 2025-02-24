Європейський Союз є найбільшим контриб'ютором бюджетної підтримки.

Європейський Союз виділив Україні більше 135 млрд євро допомоги. Про це під час спільного засідання українського уряду та Європейської комісії заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

"‎Станом на сьогодні Європейський Союз надав Україні понад 135 мільярдів євро, з яких близько 66 мільярдів спрямовано на економічну підтримку. Це безпрецедентні обсяги допомоги, які підкреслюють стратегічне значення України для Європейського Союзу", – заявив він.

Міністр додав, що Європейський Союз є найбільшим контриб'ютором бюджетної підтримки.

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"На сьогодні ця допомога складає 40% від всієї допомоги, яку ми отримали. Це складає 45 мільярдів євро"‎, – сказав Марченко.

Допомога Україні – останні новини

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що допомога від США для України склала близько 67 млрд доларів зброєю та 31,5 млрд доларів надходженнями в бюджет. За словами президента, це не відповідає заявам Трампа щодо 500 млрд доларів для нашої країни.

Тим часом в Єврокомісії підготували амбітний пакет підтримки для безпеки енергетичної системи України та її повної інтеграції в енергетичний ринок ЄС.

Своєю чергою, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що його країна передає першу частину допомоги Україні розміром у 5 мільярдів доларів, які профінансуються за рахунок надходжень від заморожених російських активів.

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