За його словами, сьогодні історичний шанс розпочати переговори щодо вступу України в Євросоюз.

Президент Литви Гітанас Науседа сподівається, що рішення щодо відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу буде схвалене. Як передає кореспондент УНІАН, про це Науседа сказав журналістам перед початком саміту лідерів Євросоюзу (засідання Європейської Ради) у Брюсселі.

"У нас є історичний шанс ухвалити дуже сміливе рішення стосовно початку переговорів з Україною і Молдовою. Це в наших руках. Ми може це схвалити, але й ми можемо змарнувати це. Позиція моєї країни дуже сильна: ми підтримуємо з першого дня. Я думаю, що український і молдавський народ заслуговують, бо вони доклали дуже багато зусиль, щоб втілити рекомендації Європейської комісії. Вони заслуговують на позитивний результат", – сказав Науседа.

Президент Литви підкреслив, що сьогодні дізнаємось, чи вдасться схвалити позитивне рішення.

Відео дня

"Якщо ми порушимо принцип одностайності, дедалі більше людей запитуватимуть, чому ми досі схвалюємо рішення на основі консенсусу", – відзначив Науседа.

Він сказав, що для Литви дуже важливо зберегти принцип одностайності.

"Моя країна багато виграла від членства в Європейському Союзі. Економіка стрімко зростає. Інновації та зелені інвестиції і тому подібне. ВВП на душу населення зросло з 42% у 2003 році до 90% зараз, що є середнім показником в ЄС. Тому, моє питання таке: чому люди за межами Євросоюзу не повинні заслуговувати того самого? Заслуговувати на нормальне життя, заслуговувати на процвітання, на верховенство права і т.д?", – наголосив Науседа.

Також він дуже сподівається, що буде знайдена формула для схвалення 50 млрд євро для України на чотирирічний період. Його позиція така, що Україна потребує цих коштів зараз.

"Ми не повинні відкладати це рішення, бо Україна воюватиме не завтра. Україна воює зараз", – наголосив Науседа.

При цьому він сказав, що не хоче говорити з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

"Я дуже сподіваюсь, що під час наших обговорень ми знайдемо аргументи. Але якщо деякі люди не слухають аргументи, тоді ситуація стає дуже складною", – відзначив він.

Євроінтеграція України

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Брюсселі розпочинається дводенне засідання Європейської Ради за участі голів держав і урядів 27 країн-членів Євросоюзу.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявляє, що працює день і ніч для схвалення позитивного рішення про відкриття переговорів про вступ України до Євросоюзу.

За даними ЗМІ, Європейський Союз може відкласти запланований початок переговорів про вступ України до березня наступного року через непримиренну позицію Угорщини.

Чинний уряд Угорщини на чолі з Віктором Орбаном послідовно веде антиукраїнську політику. Орбан неодноразово заявляв про те, що виступає проти переговорів про вступ України до ЄС, а також проти виділення фінансової допомоги нашій країні.

Єврокомісія в листопаді рекомендувала країнам-членам ЄС почати переговори про приєднання України.

Вас також можуть зацікавити новини: