Президент Євроради відзначив, що теми порядку денного є надзвичайно важливими для майбутнього політичного проєкту Європейського Союзу.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявляє, що працює день і ніч для схвалення позитивного рішення про відкриття переговорів про вступ України до Євросоюзу. Як передає кореспондент УНІАН, про це Мішель сказав журналістам перед початком саміту "ЄС-Західні Балкани".

Мішель сказав, що саміт ЄС 14-15 грудня стане складною зустріччю, але важливим політичним моментом для Євросоюзу.

"Я проведу зустріч з Орбаном сьогодні. Ви знаєте, ми працюємо і я працюю день і ніч, аби схвалити позитивне рішення", - сказав Мішель.

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У цьому зв'язку, президент Євроради відзначив, що теми порядку денного є надзвичайно важливими для майбутнього політичного проєкту Європейського Союзу.

Він переконаний, що з фундаментальної точки зору важливо зберігати єдність, зважаючи на чутливі питання і стурбованості.

"Бути єдиними й висловити нашу підтримку для України та зробити додаткові кроки щодо розширення. Розширення - це процес, заснований на досягненнях", - додав Мішель.

"Ви знаєте, моя особиста думка і налаштованість полягає у тому, я вважаю, що ми маємо бути готові до 2030 року. Це чітка амбіція, яка потребує багатьох зусиль з обох сторін", - заявив Мішель.

Відповідаючи на питання про шантаж прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, Мішель відзначив, що в Євросоюзі для ухвалення рішень треба досягти консенсусу.

На його думку, у випадку розбіжностей треба поважати усіх і з'ясувати, яким чином можна добитися єдиної позиції.

"Це не секрет, що ця Європейська Рада буде складною, але я не здаюся, і ми багато працюватимемо найближчими годинами, і я розраховую на почуття відповідальності усіх сторін, аби зробити нас сильнішими й більш впливовими для захисту наших фундаментальних інтересів в всьому ЄС", - сказав Мішель.

Вступ України до ЄС - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз може відкласти запланований початок переговорів про вступ України до березня наступного року через непримиренну позицію Угорщини.

Чинний уряд Угорщини на чолі з Віктором Орбаном послідовно веде антиукраїнську політику. Орбан неодноразово заявляв про те, що виступає проти переговорів про вступ України до ЄС, а також проти виділення фінансової допомоги нашій країні.

Єврокомісія в листопаді рекомендувала країнам-членам ЄС почати переговори про приєднання України.

На цьому тижні, 14-15 грудня, Європейська Рада збереться, щоб розглянути питання початку переговорів про вступ України. Зокрема, може бути прийнято організаційне рішення про переговорні рамках майбутнього переговорного процесу.

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