14-15 грудня Євросоюз вирішить, чи розпочинати переговори з Києвом щодо вступу.

Лідери країн-членів Європейського Союзу мають приїхати до Брюсселя на саміт ЄС з "духом компромісу" та "почуттям колективної відповідальності". Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель, інформує The Guardian.

"Ми маємо виконувати наші зобов’язання щодо України та продовжувати бути надійним і сильним партнером. Ми повинні надавати Україні постійну і стійку політичну, фінансову та військову підтримку і, зокрема, домовитися про надання 50 мільярдів євро для її довгострокової стабільності", - зазначив Мішель.

За його словами, ЄС також має погодитися на відкриття переговорів про вступ з Україною, "тим самим давши їй необхідний сигнал і наблизивши її до нашої європейської родини".

Відео дня

"Зараз час для прийняття рішень. Я закликаю вас усіх прийти з духом компромісу, почуттям колективної відповідальності, з інтересами та цінностями Союзу на першому місці", - додав голова Євроради.

У свою чергу президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів країн-членів ЄС підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно", оскільки "війна затягується".

За словами фон дер Ляєн, Україна ухвалила всі необхідні закони, в тому числі про національні меншини, бракує лише одного: нового закону про лобіювання для приборкання олігархів.

Переговори про вступ України до ЄС - останні новини

Євросоюз може відкласти переговори про вступ України до березня 2024 року через позицію Угорщини. Чинний уряд цієї країни, очолюваний Віктором Орбаном, послідовно веде антиукраїнську політику. Той неодноразово заявляв про те, що виступає проти переговорів про вступ України до ЄС, та проти виділення фінансової допомоги Києву.

При цьому Єврокомісія в листопаді рекомендувала країнам-членам ЄС розпочати переговори про вступ України.

Як відомо, 14-15 грудня, Європейська Рада збереться, щоб розглянути питання початку переговорів про вступ України.

Вас також можуть зацікавити новини: