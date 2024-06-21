Під обмеження потрапила компанія, що постачає мікрочіпи для російських дронів.

Японія ввела торговельні обмеження проти китайських компаній у рамках нового раунду санкцій проти окремих осіб і груп, які підтримують війну Росії в Україні.

Видання Reuters пише, що нові санкції також спрямовані проти компаній з Індії, Казахстану та Узбекистану. Зазначається, це перший випадок, коли Японія вводить санкції проти китайських компаній у зв'язку з війною в Україні.

Серед компаній, які потрапили під санкції, - гонконгська Asia Pacific Links Ltd, яка постачала мікрочіпи для російських безпілотників, і китайська Yilufa Electronics Limited.

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Санкції, які відповідають попереднім заходам, запровадженим іншими країнами, включно зі США, забороняють японським компаніям експортувати продукцію цим фірмам.

Санкції проти Китаю та Росії - останні новини

Американські чиновники заявили, що Китай підтримує військові дії Росії в Україні, постачаючи безпілотники та ракетні технології для найбільшого військового будівництва Москви з часів СРСР.

Минулого тижня США розширили санкції проти Росії, зокрема торкнувшись китайських компаній, що продають Москві напівпровідники.

Пекін і Москва також роблятьскладні кроки для забезпечення двосторонніх платежів, що потенційно може піддати санкціям деякі китайські фінансові фірми.

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