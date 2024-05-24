Токіо заявило про "рішуче засудження" поставок росіянам зброї з КНДР.

Японський уряд заявив у п’ятницю, 24 травня, що вирішив накласти санкції на дев'ять організацій, що базуються в РФ, громадянина країни-агресора, а також дві кіпрські фірми через закупівлі Москвою зброї в КНДР на тлі її триваючого вторгнення в Україну. Про це повідомило Kyodo News+.

Як заявили в уряді Японії, країна "рішуче засуджує" поставки зброї РФ з КНДР, яке розглядають у якості порушення відповідних резолюцій Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй.

"Оскільки російське вторгнення в Україну триває, вкрай важливо вживати заходів у координації з міжнародним співтовариством", – йдеться в повідомленні. Японські активи, якими володіють організації і російський бізнесмен, будуть заморожені.

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Нагадаємо, в спільній лютневій заяві лідери країн G7 засудили відправку північнокорейських балістичних ракет до Росії, закликавши Пхеньян і Москву "негайно припинити таку діяльність".

Зазначимо, що з моменту, коли РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Японія та інші члени Групи Семи заморозили активи Володимира Путіна, його підлеглих та Центрального банку Російської Федерації.

Японія посилює санкції проти Росії

На початку березня стало відомо, що офіційний Токіо схвалив нові обмеження проти РФ. Санкції, зокрема, торкнулися концерну "Калашников", групи "Алмаз-Антей", "Тінькофф-банку" та "Об'єднаної суднобудівної корпорації". Окрім цього, Японія ввела заборону на постачання із третіх країн російських алмазів непромислового використання.

А у 2024 році повідомлялось, що японці запровадили нові санкції проти 17 фізичних і 78 юридичних осіб РФ.

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