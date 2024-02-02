Україна спільно з партнерами напрацює у 2024 році рішення щодо використання заморожених російських активів.

Рішення щодо використання заморожених російських активів буде ухвалене у 2024 році. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомила прес-служба МЗС.

"Я не маю у цьому жодних сумнівів", – сказав міністр під час спільної прес-конференції з міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Він також повідомив, що Україна, спільно з партнерами, напрацює у 2024 році рішення щодо використання заморожених російських активів.

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"Це рішення має свої складнощі і, можливо, воно буде ухвалено частинами: спочатку щодо податку на прибуток із замороженого активу, щодо прибутку і, зрештою, щодо самого активу", – зазначив Кулеба.

Активи центробанку РФ

29 січня посли Європейського союзу підтримали пропозицію використати прибутки від заморожених активів РФ на допомогу для України. У Єврокомісії привітали рішення послів ЄС щодо створення окремого рахунку, на який будуть перераховувати відсотки від оподаткованих прибутків заморожених російських активів, та заявили, що працюють над наступними кроками.

Речник Єврокомісії Крістіан Віганд заявив, що наразі високий представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель та віце-президенти Єврокомісії "готові підготувати наступний крок якомога швидше".

"Ми не маємо конкретних термінів, які ми могли б оголосити вам сьогодні, але є величезна готовність зробити це якомога швидше", – сказав представник ЄК.

1 лютого Європейська рада підтримала використання доходів отриманих безпосередньо від заморожених активів Центрального банку Росії для фінансування України.

Згідно висновків, ухвалених після закінчення позачергового засідання в Брюсселі, Єврорада наголосила на необхідності гарантувати, спільно з партнерами, стабільну, передбачувану та стійку фінансову підтримку України. З цією метою створюється Український фонд (Ukraine Facility) на період 2024-2027 років. Зазначається, що сума не перевищить 50 млрд євро.

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