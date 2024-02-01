Європейська рада підтримала використання доходів отриманих безпосередньо від заморожених активів Центрального банку Росії для фінансування України.
Згідно висновків, ухвалених після закінчення позачергового засідання в Брюсселі, Єврорада наголосила на необхідності гарантувати, спільно з партнерами, стабільну, передбачувану та стійку фінансову підтримку України на період 2024-2027 років, щоб сприяти відновленню, реконструкції та модернізації країни, соціальній згуртованості та прогресивній інтеграції до Союзу з метою її можливого майбутнього членства.
З цією метою створюється Український фонд (Ukraine Facility) на період 2024-2027 років. Зазначається, що сума не перевищить 50 млрд євро, з яких 33 млрд євро у вигляді кредитів і 17 млрд євро у вигляді безповоротної підтримки в межах нового тематичного інструменту "Український резерв".
"Потенційні доходи можуть бути отримані відповідно до правових актів Союзу щодо використання надзвичайних доходів приватних організацій, отриманих безпосередньо від заморожених активів Центрального банку Росії", - йдеться в документі.
Для оптимізації використання наявних коштів нереалізовані зобов’язання та платежі, що стосуються цього інструменту, автоматично переноситимуться на наступний рік.
Допомога ЄС для України: останні новини
Нагадаємо, 1 лютого на спеціальному засіданні Європейської Ради у Брюсселі голови держави і урядів країн-членів Європейського Союзу ухвалили одностайне рішення про створення Українського Фонду обсягом у 50 млрд євро для підтримки України впродовж 2024-2027 років.
Дане рішення було підтримано всіма 27 країнами-членами ЄС, у тому числі Угорщиною, яка з грудня минулого року блокувала його схвалення.