Найменшу середню заробітну плату було зафіксовано у закладах культури, творчості, мистецтва, розваг та в освіті.

За підсумками І кварталу 2024 року середня заробітна плата в Україні збільшилася на 22,5% відносно показника минулого року та становить 18 903 грн, повідомляє Державна служба статистики України.

Зазначається, що найвищим рівень заробітних плат був: у сфері інформації та телекомунікацій – 49 473 грн, що на 35,6% більше, ніж рік тому; у працівників фінансової та страхової діяльності – 39 116 грн (+18,2%); авіаційному транспорті – 34 699 грн (+30%).

При цьому найменшу середню заробітну плату було зафіксовано у сфері функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури – 11 063 грн (+15,1%); у працівників сфери творчості, мистецтва та розваг – 11 532 грн (+13,6%) та в освіті – 12 649 грн (+14,4%).

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Державна служба статистики України

Згідно даними Держстату, інфляція в Україні в лютому 2024 року сповільнилася до понад 4% в річному вимірі порівняно з лютим минулого року.

Наприкінці березня Держстат здійснив попередню оцінку ВВП за минулий рік. Згідно з представленими даними, реальний ВВП у 2023 році порівняно із 2022-м збільшився на 5,3%. Номінальний ВВП становив 6537,8 млрд грн.

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