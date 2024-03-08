Серед продуктів харчування найбільше подорожчали масло, молоко та м’ясо.

Інфляція в Україні в лютому 2024 року сповільнилася до 4,3% в річному вимірі (порівняно з лютим минулого року) з 4,7% в січні. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Зазначається, що інфляція на споживчому ринку в лютому, порівняно із січнем, становила 0,3%, з початку року – 0,7%.

На споживчому ринку в лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої за рік зросли на 2,6%. Найбільше (на 13,3%) подорожчало масло. На 9,6% подорожчало молоко, а ціни на м’ясо та м’ясопродукти зросли на 9,1%. Сир та м’який сир за рік подорожчали на 8,5%.

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Водночас на 20% знизилися ціни на яйця, на 16,7% подешевшала соняшникова олія, на 10,5% – цукор.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби за рік підвищилися на 9%. Одяг і взуття подешевшали на 7%, зокрема, одяг – на 6,9%, взуття – на 7,4%.

Ціни на транспорт з минулого лютого зросли на 3,3% в основному через здорожчання палива та мастил на 5% і подорожчання послуг автодорожнього пасажирського транспорту на 6,6%.

Зросли ціни на послуги готелів та ресторанів – на 12,3% , а освітні послуги подорожчали на 11,9%. Незначно зросли ціни на послуги зв’язку – на 0,4%.

Споживчі ціни в Україні

Ціни на продукти харчування в Україні у січні, порівняно з січнем минулого року, збільшилися в середньому на 3,5%, повідомила Держслужба статистики. Найбільше зростання цін тоді торкнулося овочів – за рік ціни на них "скакнули" на 13,1%, а лідером падіння цін виявилася соняшникова олія (-16,1%).

В НБУ зазначили, що в січні фактичні темпи зростання цін були нижчими за траєкторію прогнозу регулятора. Така динаміка зумовлювалася збільшенням пропозиції окремих продуктів харчування, вторинними ефектами від значних врожаїв, зниженням світових цін на нафту та подальшою дією мораторію на підвищення тарифів на послуги ЖКГ.

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