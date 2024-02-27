Зображення затвердили з метою популяризації товарів українського виробництва.

У Кабінеті міністрів затвердили зображення торговельної марки "Зроблено в Україні (скріншот у тексті новини).

"Рекомендувати державним органам, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності використовувати затверджене цією постановою зображення торговельної марки відповідно до технічного стандарту", – йдеться у повідомленні урядового порталу.

Цей крок спрямований на популяризацію товарів, вироблених в Україні, збільшення внутрішнього попиту на національні товари, а також підвищення рівня обізнаності спільноти про національного виробника.

Відео дня

Державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності зможуть використовувати зображення торговельної марки на безоплатній основі.

Програма українського кешбеку

26 лютого стало відомо, що Україна розробляє програма кешбеку, за якою при купівлі деяких національних товарів та послуг споживачі отримають частину коштів назад. Для цього будуть використовувати спеціальну картку. За словами президента Зеленського програма повинна запрацювати вже у 2024 року.

При цьому не уточняється механізм визначення товарів, на які буде поширюватися кешбек та те, які саме виробники приймуть участь у програмі.

Нагадаємо, у січні Володимир Зеленський підписав укази про створення Ради з питань підтримки бізнесу та Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні".

Вас також можуть зацікавити новини: