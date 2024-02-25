У січні об’єм експорту з України перевищив довоєнні показники.

Зростання української економіки за результатами 2024 року прогнозується на рівні щонайменше 4,6%, повідомила перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко під час форуму "Україна. Рік 2024".

"Ми прогнозуємо, що в цьому році зростання економіки буде щонайменше 4,6%", – сказала вона.

За словами Свириденко, сприяти економічному зростанню буде зокрема реалізація таких урядових програм, як гранти для бізнесу, "єОселя", створення індустріальних парків, "Доступні кредити 5-7-9", створення ринку гуманітарного розмінування тощо.

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Вона зазначила, що в рамках програми "єОселя" уряд планує видати цього року щонайменше 12 тисяч іпотек. Також планується видати 15 тисяч мікрогрантів для малого бізнесу і тисячу грантів для стимулювання несировинного виробництва і експорту.

"Якраз із 4,6% зростання цього року 2 відсотки дадуть саме ці програми", – заначила міністр.

Свириденко наголосила, що після падіння економіки на 30% в 2022 році всі прогнозували, що зростання української економіки у 2023 році може бути не більше, ніж на 0,5%.

"Я думаю, ми всіх здивували тим, що відновлювальне зростання в 2023 році склало більше 5%. І якщо ми подивимося вже на показники 2024 року – у нас є вже статистика січня, це вже зростання у 3,5%. Лютий ще не закінчився, але ми побачимо цифру із знаком плюс. І загалом ми прогнозуємо, що цього року економіка продовжить своє відновлювальне зростання", – сказала перший віце-прем’єр-міністр.

За її словами, ключовими факторами, які сприяли відновленню економіки, стали стійкість українського бізнесу, макрофінансова допомога з боку партнерів та розблокування Чорного моря.

Свириденко зазначила, що 90% українських компаній, які призупинили свою діяльність на початку великої війни, відновили її.

"Дуже важливою є макропідтримка наших партнерів – ми отримали 75,4 млрд доларів підтримки за останні 2 роки. І дуже важливий чинник – це розблокування Чорного моря, по суті запуск нового морського коридору, і рекордні 12 млн тон експорту у січні, які по суті дорівнюють довоєнному періоду. В лютому вже було експортовано 8,5 млн тон, місяць ще не закінчився, і я сподіваюся, що ми перевершимо довоєнні показники", – додала Свириденко.

Зростання економіки України

Мінекономіки оцінило зростання ВВП України в січні на рівні 3,5%, порівняно з січнем минулого року.

Зростання валового внутрішнього продукту в 2023 році склало 5%. Зазначається, що минулого року українська економіка виявила високу стійкість, повернулася до відновного зростання і в підсумку показала кращі результати, ніж прогнозувалося на початку року.

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