Програма українського кешбеку має запрацювати вже в цьому році, підкреслив президент.

В Україні розробляється програма кешбеку, за якою при купівлі українських товарів та послуг споживачі зможуть отримати повернення частини коштів. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час заходу "Зроблено в Україні".

"Розробляється програма українського кешбеку "Купуй українське". За купівлю визначених типів зроблених в Україні товарів та послуг громадяни України зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну картку", – сказав президент.

Зеленський підкреслив, що перед Україною стоїть завдання, щоб українські гроші залишились та працювали в державі, оскільки це податки та зарплати для українських воїнів.

Відео дня

За його словами, наразі вже готуються фінансові та технічні параметри українського кешбеку.

"Маємо постаратись, щоб ця програма почала працювати вже в цьому році", – додав президент.

Останні заяви Володимира Зеленського

25 лютого відбулась велика прес-конференція президента України Володимира Зеленського під час Форуму "Україна. Рік 2024". На якій він, зокрема, повідомив, що 2024 рік є "переломним" і від нього може залежати формат закінчення війни.

Зеленський також заявив, що ротація військових, які тривалий час перебувають на передовій є головним питанням, що потребує впорядкування в контексті мобілізації.

Вас також можуть зацікавити новини: