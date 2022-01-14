Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

У ніч на 14 січня хакери зламали низку сайтів держструктур України. Вирішується питання про відкриття справи.

Про це повідомили у Кіберполіції України.

Кіберполіція, СБУ та Держспецзв‘язкузбирають цифрові докази та встановлюють причетних до вчинення кібератак.

"Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Хакерська атака на держсайти - що відомо

Невідомі хакери зламали ряд урядових сайтів України. Під удар потрапили портали Кабміну, МЗС України, ДСНС України, МОН України, Мінспорту, Міненерго, Мінагрополітики, а також не працював сайт "Дія". На деяких ресурсах з'явилося повідомлення з погрозами, а деякі просто не завантажувалися

У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України заявили, що внаслідок атаки на сайти витоку персональних даних не відбулося.

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