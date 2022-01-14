Наразі сайт українського міністерства недоступний.

Офіційний сайт Міністерства освіти та науки України зламали невідомі. На порталі з'явилися загрозливі повідомлення українською, російською та польською мовами

Про це повідомляє ТСН.

На сайті на чорному тлі опублікували перекреслені іконки з гербом, прапором і картою України, а також профілем свині.

Картинки супроводжувалися загрозливими повідомленнями українською, російською та польською мовами. Суть погроз полягала в тому, що особисті дані українців нібито були злиті.

"Всі дані на комп'ютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся та чекайте гіршого. Це Вам за ваше минуле, сьогодення і майбутнє. За Волинь, за ОУН-УПА, за Галичину, за Полісся і за історичні землі", - йдеться в повідомленні.

Наразі сайт Міністерства освіти та науки України недоступний.

Як раніше повідомляв УНІАН, фахівці Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ в грудні 2021 року припинили і нейтралізували 59 кібератак на інформаційні системи органів державної влади.

Нагадавши, топ-10 найпоширеніших серед українців паролів можна зламати менше, ніж за секунду. Першу позицію в рейтингу займає пароль "qwerty", який в Україні використовували понад 376 тисяч разів.

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