Роботу низки інших урядових сайтів зупинено задля недопущення поширення атаки.

Внаслідок хакерської атаки на урядові сайти витоку персональних даних не відбулося.

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Контент урядових сайтів під час атак змінено не було, і витоку персональних даних не відбулося.

З метою недопущення поширення атаки та локалізації технічної проблеми тимчасово призупинено роботу низки урядових сайтів, роботу яких не було порушено.

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Наразі Держспецзв'язку спільно зі Службою безпеки України та кіберполіцією збирає цифрові докази та займається розслідуванням інциденту.

"Більшу частину постраждалих державних ресурсів уже відновлено, інші будуть доступні найближчим часом", - зазначили у відомстві.

Також повідомляється, що мобільний застосунок "Дія" працює в штатному режимі.

Нагадаємо, що у ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, МОН та інші. На головній сторінці цих сайтів було розміщене повідомлення провокаційного характеру.

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