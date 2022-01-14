Мобільний додаток "Дія" працює в штатному режимі.

Сайт для надання державних послуг "Дія" відключили навмисно. Рішення прийнято у зв'язку з масовою хакерською атакою на держресурси.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства цифрової трансформації в Telegram-каналі

"Портал Дія відключений, як і ряд інших урядових сайтів. Це необхідно для локалізації проблеми та запобігання поширенню атаки на інші ресурси", – йдеться в повідомленні.

При цьому мобільний додаток "Дія" працює без будь-яких проблем.

Читайте такожНові способи кібершахрайства і рекордний збиток: IT-експерти підбили підсумки 2021 рокуВодночас в Мінцифрі нагадали, що "дія" не зберігає персональні дані, а тільки відбиває ту інформацію, яка зберігається в реєстрах. У зв'язку з цим вкрасти дані з "Дії" не можна

"Зараз Держспецзв'язку спільно зі Службою безпеки України та кіберполіцією збирає цифрові докази і займається розслідуванням інциденту", - підсумували у відомстві.

Хакерська атака на держсайти - що відомо

У ніч на 14 січня невідомі хакери зламали ряд урядових сайтів Україна. Під удар потрапили портали Кабміну, МЗС України, ДСНС України, МОН України, Мінспорту, Міненерго, Мінагрополітики, а також не працював сайт "Дія". На деяких ресурсах з'явилося повідомлення з погрозами, а деякі просто не завантажувалися

У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України заявили, що внаслідок атаки на сайти витоку персональних даних не відбулося.

Вас також можуть зацікавити новини: