За даними спецслужби, є окремі ознаки причетності до інциденту хакерських груп, пов’язаних зі спецслужбами РФ.

Служба безпеки України розслідує причетність російських спецслужб до сьогоднішньої кібератаки на українські урядові сайти, що сталася в ніч з 13 на 14 січня.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Ми можемо з великою ймовірністю стверджувати, що серед інших мала місце так звана supply chain attack, тобто атака через ланцюжок поставок. Зловмисники зламали інфраструктуру комерційної компанії, що мала доступ з правами адміністрування веб-ресурсів, постраждалих внаслідок атаки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що важливим завданням було встановити метод реалізації атаки, зібрати цифрові докази, а також у стислі строки відновити працездатність веб-ресурсів.

Упродовж вихідних фахівці продовжать роботи з розслідування для встановлення його замовників і подальшої офіційної атрибуції.

"Всі деталі події документуються в рамках раніше відкритого кримінального провадження СБУ. Наразі можна говорити, що є окремі ознаки причетності до інциденту хакерських груп, пов’язаних зі спецслужбами РФ", - заявили в СБУ.

У відомстві наголосили, що контент сайтів при цьому змінено не було, а витоку персональних даних не відбулося. Фахівці разом з адміністраторами міністерств і відомств відновили роботу більшості веб-ресурсів.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема Міністерства закордонних справ, Міністерства освіти та науки, Держслужби з надзвичайних ситуацій та інші.

На головних сторінках цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру. Роботу більшої частини постраждалих державних ресурсів уже відновлено.

Віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що дані українців у безпеці після атаки хакерів.

У Держспецзв’язку заявили, що це наймасштабніша атака на урядові веб-ресурси за останні чотири роки. За даними Держспецзв’язку, під час кібератаки постраждали близько 70 сайтів центральних і регіональних органів влади.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов впевнений, що за цією кібератакою стоїть Росія.

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