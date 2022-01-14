За словами секретаря РНБО, подібні дії здійснюють російські фахівці.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов впевнений, що за сьогоднішньою масовою кібератакою на веб-сайти українського уряду стоїть Росія.

Про це він повідомив в інтерв’ю Sky News.

"Ми можемо чітко відстежити їхній підпис. Це російські спеціалісти, які здійснюють ці дії", - сказав Данілов.

Читайте такожБоррель: можна здогадатися, хто стоїть за кібератакою на урядові сайти УкраїниВідповідаючи на пряме запитання, чи вважає він, що за цією атакою стоїть Росія, високопосадовець відповів: "Я впевнений на 99,9%".

За його словами, напад почався о другій годині ночі за місцевим часом у п'ятницю, а лише через годину про це повідомили російські ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 14 січня було здійснено хакерську атаку на ряд урядових сайтів України, зокрема Міністерства закордонних справ, Міністерства освіти і науки, Держслужби з надзвичайних ситуацій та інші. На головних сторінках цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.

Загалом атакували близько 70 сайтів. Роботу більшої частини з них уже відновлено.

Віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що дані українців у безпеці після атаки хакерів.

У Держспецзв’язку заявили, що це була наймасштабніша атака на урядові веб-ресурси за останні чотири роки.

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