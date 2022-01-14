Вночі хакери атакували близько 70 урядових сайтів. На головних сторінках цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.

Сьогоднішня хакерська атака на українські урядові веб-ресурси є наймасштабнішою за останні чотири роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив заступник голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктор Жора.

"Тут можна згадати атаки на енергетичну сферу у 2015-2016 роках, атаки на Казначейську службу у 2015 році, атака NotPetya 2017 року. На жаль, мусимо констатувати, що за останні чотири роки це найпотужніша атака, принаймні, за її охопленням. Є в нас сумна статистика кіберагресії, яку ми зазнаємо. Мушу констатувати, що кількість атак на нашу інфраструктуру тільки збільшується. Далеко не всі вони були успішні, ми стикнулися з таким серйозним викликом саме сьогодні вночі", - сказав він.

За словам Жори, технології, які використовувалися під час сьогоднішньої атаки, відрізняються від тих, які кіберзлочинці застосували під час атаки NotPetya.

Читайте такожВ Україні від масштабної хакерської атаки постраждали десятки сайтівЖора наголосив, що кіберзахист суттєвої частини вітчизняних інформаційних ресурсів недосконалий, тому держава активно намагається підвищити рівень кіберстійкості.

"За останній рік ми досягли значного прогресу в цій сфері. Але ми знаємо про велику кількість ресурсів, які кинуті на те, щоб зруйнувати цей баланс, зробити Україну уразливою у кіберпросторі", - сказав він.

За словами Жори, світова статистика свідчить про те, що "кібертерористи вдосконалюють свою зброю, залучають додаткові ресурси".

"Це постійна боротьба. Це подібно до гонки озброєнь, тільки у цифровому світі", - заявив він.

Кібератака на урядові веб-ресурси в Україні: що відомо

У ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на ряд урядових сайтів, зокрема Міністерства закордонних справ, Міністерства освіти і науки, Держслужби з надзвичайних ситуацій та інші. На головних сторінках цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру. Роботу більшої частини постраждалих державних ресурсів уже відновлено.

Загалом хакери атакували близько 70 сайтів.

Віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що дані українців у безпеці після атаки хакерів.

27 червня 2017 року була здійснена кібератака на державні установи, об’єкти фінансового, енергетичного, транспортного секторів, а також приватні підприємства за допомогою вірусу Petya.A, який блокував роботу комп'ютерних систем. Вірус-блокувальник шифрував дані на комп'ютері та вимагав кошти.

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