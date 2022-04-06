Російські хакери розсилають небезпечний вірус.

Служба безпеки України попередила українців про небезпеку. Російські хакери розсилають небезпечний вірус під виглядом інструкції дій в період воєнного часу.

Про це повідомляє речник СБУ в Донецькій та Луганській областях Карина Західна у Facebook

"Увага! Черговий ворожий фейк! Ворог від імені співробітника СБУ надсилає повідомлення з вірусним файлом працівникам державного сектору Донецької області. У листуванні окупанти спонукають завантажити файл з нібито інструкцією дій на період воєнного часу", - йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначили, що таким чином намагаються встановити вірус на телефони та комп'ютери держслужбовців та зібрати конфіденційну інформацію. Українців закликали не вступати в діалог, не відкривати та не завантажувати файли від невідомих осіб і просто видаляти листування.

Як раніше повідомляв УНІАН, українцям розсилають листи з програмою, яка викрадає паролі і файли. Текст небезпечного електронного листа містить повідомлення нібито від Міністерства освіти і науки України щодо "електронних навчальних журналів".

Пізніше в Держспецзв'язку заявила, що російські хакери, які атакують державні органи в Україні, здійснюють атаки і на країни ЄС.

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