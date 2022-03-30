Текст небезпечного електронного листа містить повідомлення нібито від Міністерства освіти та науки України щодо "електронних навчальних журналів".

У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації попереджають українців про листи з програмою, яка викрадає паролі та файли.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Держспецзв'язку.

Зазначається, що урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка працює при Держспецзв'язку, виявила масове розповсюдження серед громадян України та вітчизняних організацій електронних листів з темою "Нова програма для запису в журнал".

"Текст електронного листа містить повідомлення начебто від Міністерства освіти та науки України щодо "електронних навчальних журналів", а також посилання на "програму" та пароль на архів. У разі відкриття архіву та запуску EXE-файлу, комп'ютер буде уражено шкідливою програмою, яку, за сукупністю ознак (незважаючи на деякі відмінності), класифіковано як MarsStealer", - сказано у повідомленні.

Наголошується, що це - шкідлива програма-стілер, основним функціоналом якої є збір інформації про комп'ютер, викрадення аутентифікаційних даних з інтернет-браузерів, плагінів крипто-гаманців, програм багатофакторної аутентифікації, викрадення файлів, а також завантаження і запуск виконуваних файлів і виготовлення знімку екрану.

У разі виявлення вказаного повідомлення у відомстві просять не відкривати файли та негайно повідомити про це на пошту cert@cert.gov.ua.

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