Відкриття файлу призведе до того, що зловмисники отримають віддалений доступ до комп'ютера жертви.

У Держспецзв’язку попереджають про розповсюдження серед державних органів небезпечних електронних листів з темою "Інформація щодо військових злочинців РФ".

Про це йдеться у соцмережах відомства. Розсилку пов'язують з діяльністю групи UAC-0010 (Armageddon).

Електронний лист містить HTML-файл "Військові злочинці РФ.htm", відкриття якого призведе до створення на комп'ютері RAR-архіву "Viyskovi_zlochinci_RU.rar". Згаданий архів містить файл-ярлик "Військові-злочинці що знищують Україну (домашні адреси, фото, номера телефонів, сторінки у соціальних сетях).lnk".

"Його відкриття призведе до того, що зловмисники отримають віддалений доступ до комп'ютера жертви", - зазначили фахівці.

Раніше стало відомо, що українцям розсилають листи з програмою, яка викрадає паролі та файли. Текст небезпечного електронного листа містить повідомлення нібито від Міністерства освіти та науки України щодо "електронних навчальних журналів".

Вас також можуть зацікавити новини: