Атаку пов’язують з групою UAC-0010 (Armageddon).

Російські хакери, які атакують державні органи в Україні, здійснюють атаки і на країни ЄС.

Чергове підтвердження цьому наводить Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку.

Повідомляється, що на адресу одного з державних органів Латвії надсилалися електронні листи з посиланнями на небезпечні RAR-архівів з іменами "Assistance.rar", "Necessary_military_assistance.rar".

Кожен з цих архівів містив шкідливі файли-ярлики з назвами англійською мовою щодо гуманітарної допомоги нашій країні.

Атаку пов’язують з групою UAC-0010 (Armageddon) - тією ж, яка здійснювала розповсюдження шкідливих електронних листів серед державних органів України.

Як повідомляв УНІАН, у Держспецзв’язку попередили про розповсюдження серед державних органів небезпечних електронних листів з темою "Інформація щодо військових злочинців РФ".

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