Зараз суттєва частина цих ресурсів відновила роботу.

Під час сьогоднішньої хакерської атаки на українські урядові інтернет-ресурси постраждало близько 70 сайтів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив заступник голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктор Жора.

"Було атаковано близько семи десятків центральних і регіональних сайтів, тобто, сайті центральних органів виконавчої влади і регіональні сайти. Зараз суттєва частина цих ресурсів відновила роботу", - сказав він.

Також він переконаний, що протягом сьогоднішнього дня вдасться зібрати доказову базу і почати аналіз файлів журналів, після чого вже буде цілісна картина того, що відбулося.

Читайте такожУ Мінцифрі пояснили, чому не працює портал держпослуг "Дія"Крім цього, Віктор Жора додав, що зараз перевіряється інформація стосовно того, чи були внесені фейкові судові рішення в реєстри під час цієї атаки.

Масова хакерська атака - що відомо

У ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на ряд урядових сайтів, зокрема Міністерства закордонних справ, Міністерства освіти і науки, Держслужби з надзвичайних ситуацій та інші. На головних сторінках цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.

Роботу більшої частини постраждалих державних ресурсів уже відновлено.

Віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що дані українців у безпеці після атаки хакерів.

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