Відновити роботу сервісів планують 13 грудня, але це не остаточна дата.

Український оператор "Київстар" частково відновив фіксований інтернет. Роботу з відновлення інших послуг планують провести 13 грудня, але терміни залежать від багатьох чинників. Розповів Forbes президент компанії Олександр Комаров.

"Ми вже частково відновили фіксований інтернет для нашої бази інтернету для дому. Крок за кроком, ми найближчим часом відновимо сервіси для всієї клієнтської бази фіксованого інтернету. З мобільними послугами трохи важче. Базовий сценарій, я сподіваюся, що ми завтра (в середу,13 грудня, – ред.) почнемо відновлювати цей сервіс. Але є дуже великий рівень невизначеності", – зазначив він.

За його словами, під час відновлення працеспроможність якоїсь системи можуть з’являтись нові проблеми. В такому разі потрібно перевірити всю систему, щоб у ній не залишилося ворожого софту, який залишила атака.

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"Це складний ітераційний процес. З одного боку ми відновлюємося, з іншого боку – ми обмежені ресурсом, тому що будь-які підключення до мережі роблять не автоматично, а вручну через відповідну перевірку. Тому, я дуже сподіваюся, що завтра (в середу,13 грудня, – ред.) ми почнемо відновлювати сервіс, але я не можу це гарантувати", – зазначив Комаров.

Він також прокоментував можливу вартість відновлення роботи сервісів, вказавши, що наразі компанія не вела підрахунків.

"Ми не підраховували й нічого підраховувати поки не будемо. Команда має бути сфокусована на відновленні. Нам потрібно відновити сервіс. Якби зараз сказали, що це буде коштувати $100 млн, але якимось чином усе це запрацює прямо за 1 хв, то ми б на це пішли. Ми надаємо критичні сервіси для українців, тому це інший рахунок… Це не про гроші", – додав президент компанії.

Збій у роботі Київстар

Як повідомляв УНІАН, вранці 12 грудня абоненти компанії повідомили про проблеми зі зв'язком: вони не могли телефонувати та користуватися інтернетом, тим часом сайт оператора не працював.

Згодом у "Київстар" пояснили, що мережа зазнала потужної хакерської атаки. Її основною метою було руйнування інфраструктури, хакерам частково вдалося її досягти.

Збій вплинув на національний роумінг, крім того пізніше у Monobank заявили про масовану DDoS-атаку. Lifecell та Vodafone заявили про велику кількість звернень на фоні інциденту.

Служба безпеки України вже відкрила кримінальне провадження за вісьмома статтями Кримінального кодексу за фактом кібератаки на "Київстар".

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