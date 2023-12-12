Банк намагаються атакувати з точок входу на Amazon.

Monobank заявив про масовану DDoS-атаку. Вона відбувається на тлі масштабного збою в роботі оператора мобільного зв'язку "Київстар".

Про DDoS-атаку на банк заявив його співзасновник Олег Гороховський у Телеграм-каналі. За його словами, об'єктор атаки стали точки входу на Amazon.

"Масована DDoS атака на моно. Об'єкт атаки: точки входу на Amazon (Банки, сайт). Все під контролем", - зазначив Гороховський.

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Що передувало

Вранці вівторка, 12 грудня, у роботі українського оператора Kyivstar стався потужний збій. Користувачі масово повідомляють про відсутність зв'язку та інтернету. Крім того, не працює сайт оператора.

У компанії повідомили, що причиною збою стали технічні проблеми. Фахівці вже намагаються їх усунути.

Задля продовження використання мобільного зв'язку українці почали вдаватися до послуг національного роумінгу, проте абоненти почали скаржитися, що він не працює.

У Міністерстві цифрової трансформації України зазначили, що національний роумінг не працює через те, що мережа "Київстару" не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів.

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