Президент України зазначив, що відкриття аеропорту може бути потужним економічним кроком

Можливе майбутнє відкриття головного аеропорту України "Борисполя" під час війни є серйозним питанням, насамперед пов'язане з підсиленням протиповітряної оборони в Україні.

"Аеропорт "Бориспіль" - це як Чорне море, дуже серйозна операція, скажу вам чесно. Відкриття "Борисполя" - це перемога українського ППО. Це буде говорити про те, що Україна перемагає дуже серйозно. Це потужний економічний крок також", - заявив президент Володимир Зеленський під час підсумкової прес-конференції.

Він також наголосив, що Україна ставить таке питання своїм іноземним колегам і запевнив, що знає, що конкретно потрібно зробити для відкриття аеропорту.

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"Ми працюємо над цієї ідеєю", - резюмував Зеленський.

Що відомо про відкриття аеропорту Бориспіль

4 грудня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Україна не відкриє "Бориспіль", поки не розбереться з головною проблемою. За його словами, необхідно, щоб інтенсивність повітряного терору з боку Росії знизилася.

"Може йти підготовка, вона вже триває, в тому числі і в Борисполі. Але питання безпеки повинні бути більш об'ємно і більш істотно вирішені. Цим якраз зараз і займається Україна", - уточнив радник глави ОП.

У грудні з’явилися вакансії наземного персоналу для роботи на головному аеропорті України "Борисполі". Відповідні вакансії з'явились на державному сайті "Робота та відновлення" та на спеціалізованих HR-сервісах.

19 грудня з міжнародного аеропорту "Борисполя" вилетів пасажирський літак.

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