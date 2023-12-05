Головний аеропорт України намагається підтримувати "Бориспіль" і його персонал в робочому стані.

У грудні з’явилися вакансії наземного персоналу для роботи на головному аеропорті України "Борисполі". Як повідомляє кореспондент УНІАН, відповідні вакансії з'явились на державному сайті "Робота та відновлення" та на спеціалізованих HR-сервісах.

Зазначається, що наразі в міжнародному аеропорті "Бориспіль" відкриті вакансії, зокрема, адміністратора пасажирського обслуговування, старшого інженера з аварійно-рятувальних робіт, агента з органiзацiї обслуговування авiаперевезень, менеджера з обслуговування вантажів, контролера, тощо.

Зазначається, що переважно вакансії розміщено не безпосередньо в Борисполі, а в селі Гора Бориспільського району. При цьому заробітна плата варіюється від 9,4 тис. грн старшому мийнику літальних апаратів до майже 22 тис. грн інструктору з підготовки на робочому місці.

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Водночас, прес-служба Міністерства інфраструктури України в коментарі УНІАН пояснила, що насправді ці вакансії були відкриті і раніше. Просто відомство нещодавно відкрило новий сайт "Робота та відновлення", де зібрано всі вакансії їх профільних підприємств.

На питання, чи пов'язана поява нових вакансій з можливим відкриттям аеропорту, в Мініфраструктури заперечили.

"Якщо ми хочемо, щоб після перемоги Бориспіль "полетів" впродовж місяця, то маємо весь час війни підтримувати його і персонал в робочому стані", - сказали в відомстві.

Також в міністерстві пояснили на прикладі диспетчерів, що ці працівники не просто мають постійно працювати, але й проходити системне підвищення кваліфікації і складати іспити.

"Тому не можна зробити два роки перерви, а потім сісти за комп’ютер і відправляти літаки у польоти", - додали в Мініфраструктури.

Що відомо про відкриття аеропорту Бориспіль

1 грудня заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга заявив, що "Бориспіль" стане першим цивільним аеропортом, який відкриють для польотів, щойно для цього складуться необхідні умови.

4 грудня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Україна не відкриє "Бориспіль", поки не розбереться з головною проблемою. За його словами, необхідно, щоб інтенсивність повітряного терору з боку Росії знизилася.

"Може йти підготовка, вона вже триває, в тому числі і в Борисполі. Але питання безпеки повинні бути більш об'ємно і більш істотно вирішені. Цим якраз зараз і займається Україна", - уточнив радник глави ОП.

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