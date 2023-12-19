Відбувся технічний перегін літака в один з аеропортів Європи.

У вівторок, 19 грудня, з міжнародного аеропорту "Борисполя" вилетів пасажирський літак.

Як повідомляє прес-служба "Борисполя", було евакуйовано найбільший пасажирський літак в Україні - Boeing 777-300ER. Він вилетів до Європи.

"Як приємно вчергове бачити впевнений зліт з міжнародного аеропорту "Бориспіль" могутнього сталевого птаха Boing 777-300 української авіакомпанії Skyline Express", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні близько 9 ранку було виконанл технічний перегін повітряного судна Boeing 777-300 з "Борисполя" до аеропорту в Європі за запитом експлуатанта - української авіакомпанії Skyline Express. Рейс дотримувався найвищих стандартів авіаційної безпеки та безпеки польотів, відповідно до директив, які діють на час введення воєнного стану в Україні. На борту не було ні пасажирів, ні вантажу.

У прес-службі аеропорту додали, що з моменту закриття повітряного простору України 24 лютого 2022 року повітряні судна Skyline Express перебували на стоянці, проходячи постійну технічну підтримку та обслуговування.

Зазначається, що це вже четвертий успішний перегін повітряного судна з аеропорту "Бориспіль" з початку війни. Ця стратегічна ініціатива відкриває шлях до відновлення регулярних операцій, як тільки відповідна оцінка ризиків цього дозволить.

"Бориспіль" готується до відкриття?

1 грудня заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга заявив, що "Бориспіль" стане першим цивільним аеропортом, який відкриють для польотів, щойно для цього складуться необхідні умови.

4 грудня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Україна не відкриє "Бориспіль", поки не розбереться з головною проблемою. За його словами, необхідно, щоб інтенсивність повітряного терору з боку Росії знизилася.

"Може йти підготовка, вона вже триває, в тому числі і в Борисполі. Але питання безпеки повинні бути більш об'ємно і більш істотно вирішені. Цим якраз зараз і займається Україна", - уточнив радник глави ОП.

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