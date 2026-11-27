airBaltic зазнала значних збитків через стрімке зростання цін на авіаційне пальне після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Латвійська авіакомпанія airBaltic пропонує співробітникам звільнитися, погодитися на пониження на посаді або перейти на тимчасову роботу до авіакомпанії в Папуа-Новій Гвінеї. Про це повідомляє Reuters з посиланням на відповідні електронні листи.

Деяким пілотам запропонували обрати між відрядженням до авіакомпанії Air Niugini у Папуа-Новій Гвінеї та звільненням. За словами одного зі співрозмовників, інших попросили відмовитися від статусу капітана-інструктора з підготовки екіпажів, який передбачає додаткову оплату.

Один зі співрозмовників повідомив, що спочатку airBaltic виплачуватиме відрядженим пілотам зарплату так, ніби вони перебувають у службових відрядженнях. Однак згодом їх працевлаштовуватимуть через швейцарську дочірню компанію перевізника.

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В airBaltic кажуть, що відрядження є частиною угоди про співпрацю, відповідно до якої пілоти компанії з наступного року зможуть добровільно керувати літаками Airbus A220 авіакомпанії Air Niugini. Кількість працівників, яких торкнуться зміни, компанія не розкрила.

Реструктуризація також торкнеться академії пілотів airBaltic, де компанія надає студентам позики для покриття більшої частини витрат на навчання.

За словами одного зі співрозмовників, нинішні студенти можуть не отримати можливості перейти до курсу, який дає право керувати літаками A220 після набуття необхідного нальоту та отримання ліцензій. Він додав, що майбутнє академії залишається невизначеним.

Всі ці заходи перевізник вживає для скорочення витрат під час процедури банкрутства відповідно до глави 11 Кодексу США про банкрутство. Ще у вересні компанія розпочала процедуру банкрутства, а в жовтні заявила про намір скоротити від 500 до 700 робочих місць.

airBaltic, яка переважно належить уряду Латвії, почала звертатися до частини бортпровідників ще в жовтні, пропонуючи їм обрати між звільненням і пониженням на посаді.

Компанія, яка раніше планувала розширити свій флот до 100 літаків до 2030 року, тепер має намір скоротити кількість літаків Airbus A220-300 з 54 до 36 до кінця цього року.

Паливний шок та криза авіаперевезень

Як і багато інших авіакомпаній, airBaltic зазнала значних збитків через стрімке зростання цін на авіаційне пальне після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Найуразливішими виявилися саме невеликі авіакомпанії, які не мають достатніх фінансових резервів і можливостей застрахуватися від коливань цін на авіаційне пальне.

Деякі регіональні авіакомпанії вже призупинили польоти та розпочали процедури реструктуризації напередодні очікуваної складної зими.

Так, норвезька Norse Atlantic Airways ASA призупинила роботу, намагаючись знайти спосіб уникнути остаточного краху. Фінансові проблеми перевізника загострилися на тлі різкого збільшення витрат. У результаті компанія втратила змогу своєчасно розраховуватися з персоналом за виконану роботу.

Страждають і великі перевізники. На тлі різкого зростання цін на авіапальне європейський лоукостер Ryanair розглядає можливість скорочення витрат. Серед потенційних кроків – замороження зарплат персоналу, скорочення кількості членів екіпажу на борту та ширше використання технологій штучного інтелекту.

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