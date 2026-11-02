Ryanair готується до жорстких заходів економії на тлі різкого зростання витрат на авіапаливо

Водночас компанія прогнозує зростання цін на авіаквитки приблизно на 20%.

Найбільший лоукостер Європи Ryanair розглядає заходи щодо скорочення витрат, зокрема замороження заробітної плати, скорочення кількості екіпажів на рейсах та розширення використання штучного інтелекту для компенсації різкого зростання цін на паливо, спричиненого конфліктом на Близькому Сході.

Як пише The Guardian, у компанії очікують, що у 2027 році європейські авіаперевізники піднімуть ціни на квитки до 20%, оскільки тоді закінчиться термін дії укладених раніше угод щодо страхування авіапалива.

"Якщо не відбудеться швидкого врегулювання близькосхідного конфлікту, ми очікуємо, що ціни на авіаційне паливо залишаться високими й у 2027 році", – заявив виконавчий директор Ryanair Майкл О'Лірі.

Відео дня

При цьому в Ryanair очікують, що її власні витрати на авіапаливо зростуть приблизно на 2 млрд євро в наступному фінансовому році, який закінчується в березні 2028 року.

"Щоб вирішити цю проблему, ми переглядаємо всі витрати авіакомпаній групи, приділяючи особливу увагу переговорам з аеропортами, оновленим трудовим угодам (що може вимагати тимчасового заморожування заробітної плати), скороченню чисельності екіпажу та ширшому використанню штучного інтелекту", – сказав О'Лірі, додавши, що компанія вже значно уповільнює набір нових пілотів.

Що стосується використання штучного інтелекту, то воно буде спрямовано на підвищення продуктивності операцій, а також функцій бек-офісу та підтримки. За словами голови Ryanair, компанія вже використовує ШІ для збільшення пропускної спроможності на 4%.

"Коли у вас 650 літаків, це занадто багато, щоб людина могла з цим впоратися. Машини насправді можуть складати графіки краще, ніж ми це вміємо робити, тому ми отримуємо від літаків більшу продуктивність", – пояснив він.

У Ryanair також заявили, що 80% її потреб у паливі до кінця березня 2027 року були хеджовані на рівні 67 доларів за барель. 25% її потреб у паливі на наступні 12 місяців хеджуються на рівні 95 доларів за барель.

"Усі починають розуміти, що ми (галузь) недостатньо захищені", – сказав О'Лірі.

Як Ryanair реагує на паливну кризу

Як повідомляв УНІАН.Туризм, на початку кризи навесні 2026 року Ryanair почувалася досить впевнено, оскільки у неї було достатньо палива, застрахованого за старими цінами.

Втім, зараз, коли ситуація на Близькому Сході залишається складною, керівництво авіакомпанії дедалі частіше лякає пасажирів різким підвищенням цін на квитки.

Вас також можуть зацікавити такі новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і переглядайте мальовничі фото з усього світу на Telegram-каналі УНІАН.Туризм.