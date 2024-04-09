У компанії відмовилися повідомити, коли двигун лайнера проходив технічне обслуговування востаннє.

У США літак Boeing 737-800 рейсом Денвер-Х'юстон авіакомпанії Southwest Airlines був змушений повернутися в аеропорт вильоту через те, що обшивка одного з двигунів відірвалася.

Як повідомив Reuters, обшивка, що відірвалася під час зльоту, вдарила по закрилках. Після цього літак зі 135 пасажирами і шістьма членами екіпажу повернувся в міжнародний аеропорт Денвера, через 25 хвилин після зльоту. Унаслідок інциденту постраждалих немає. Пасажири вирушили до Х'юстона на іншому літаку цієї авіакомпанії.

У компанії відмовилися повідомити, коли двигун лайнера проходив технічне обслуговування востаннє. Федеральне управління цивільної авіації США почало розслідування. За даними відомства, експлуатація літака почалася в червні 2015 року. Компанія Boeing надіслала питання в Southwest.

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Інші інциденти з літаками

У січні у літака Boeing 737 MAX 9 компанії Alaska Airlines під час польоту відірвалася заглушка на місці дверей аварійного виходу. Федеральне управління цивільної авіації США на кілька тижнів зупинило випуск літаків MAX 9.

Того ж місяця у США пасажирський "Боїнг" втратив частину фюзеляжу просто під час польоту. Екіпаж був змушений здійснити екстрену посадку.

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