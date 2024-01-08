Репутація компанії була зруйнована після інциденту, пов’язаного з одним із її літаків 737 MAX.

У понеділок, 8 січня, акції компанії Boeing впали на 8,7% на попередніх торгах. Це сталося після того як Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) призупинило польоти літаків 737 MAX 9 через інцидент із лайнером Alaska Airlines, пише Reuters.

Виробник літаків може втратити близько 12,5 мільярдів доларів, якщо збитки збережуться протягом відкритого ринку.

"Репутація Boeing була зруйнована після інциденту минулої п’ятниці, пов’язаного з одним із його літаків 737 MAX", – заявив інвестиційний директор AJ Bell Расс Моулд.

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Водночас акції перевізника Alaska Air Group впала на 4,2% після того, як компанія скасувала понад 200 рейсів згідно з розпорядженням FAA.

Boeing 737 MAX – четверте покоління пасажирських літаків Boeing 737 середньої дальності, створене для заміни сімейства Boeing 737 Next Generation. Перший 737 MAX поставлений замовнику у травні 2017 року.

Після катастроф 29 жовтня 2018 року біля Джакарти і 10 березня 2019 року в Ефіопії авіакомпанії Китаю призупинили використання літаків Boeing 737 MАХ 8. В березні 2019 року закрили повітряний простір Німеччина, Франція, Австрія, Великобританія, а пізніше всі держави ЄС. 28 травня 2020 року виробництво Boeing 737 MAX було відновлено. У листопаді 2020 року FAA оголосило про відміну рішення про заборону польотів цих літаків.

Інциденти з літаками Boeing

У США пасажирський "Боїнг" загубив частину фюзеляжу просто під час польоту. Екіпаж був змушений здійснити екстрену посадку. Інцидент стався 5 січня з літаком Boeing 737-9 компанії Alaska Airlines. Рейс 1282 прямував з Портленда до Онтаріо, штат Каліфорнія. Але незабаром після зльоту літак повернувся, тому, що панель фюзеляжу разом з вікном випала незабаром після зльоту.

Відомо, що на борту в той момент перебували 171 пасажир і шість членів екіпажу. Літак знаходився в повітрі близько 20 хвилин перш ніж повернутися в аеропорт. Літак отримав сертифікат льотної придатності 25 жовтня 2023 року.

Раніше УНІАН писав про ще один інцидент з літаком Boeing 737-500. Тоді причиною авіакатастрофи літака індонезійської авіакомпанії Sriwijaya Air у січні 2021 року стала несправність правого двигуна та неспроможність пілотів вчасно виявити та виправити проблему.

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