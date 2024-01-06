Літак екстренно посадили після того, як в ньому утворилася величезна діра.

У США пасажирський "Боїнг" загубив частину фюзеляжу просто під час польоту. Екіпаж був змушений здійснити екстрену посадку, повідомляє CNN.

Інцидент стався у п’ятницю з літаком Boeing 737-9 компанії Alaska Airlines. Рейс 1282 прямував з Портленда до Онтаріо, штат Каліфорнія. Але незабаром після зльоту літак повернувся у Портленд через "проблему з тиском", повідомило Федеральне управління авіації США.

Однак пасажири розповіли журналістам, що ця "проблема із тиском" полягала в тому, що панель фюзеляжу разом з вікном випала незабаром після зльоту.

"Це було дійсно різко. Щойно піднялися на висоту, і вікно/стіна просто відскочили, і цього не помічали, доки не вистрибнули кисневі маски", — розказав один з пасажирів.

Відомо, що на борту в той момент перебували 171 пасажир і шість членів екіпажу. Літак знаходився в повітрі близько 20 хвилин перш ніж повернутися в аеропорт. Після екстреної посадки у кількох пасажирів виявили незначні травми, але нічого серйозного.

У своїй заяві компанія Alaska Airlines заявила, що працює з Boeing, щоб зрозуміти, що сталося на рейсі 1282. Літак отримав сертифікат льотної придатності 25 жовтня 2023 року. На час розслідування компанія призупинила польоти усіх 65 своїх літаків цього типу.

Профільні державні агенства також проводитимуть власне розслідування.

Інші інциденти з літаками

Як писав УНІАН, 2 січня в аеропорту Токіо зіткнулися та спалахнули два літаки – пасажирський Airbus та службовий літак берегової охорони. Авіалайнер був переповнений пасажирами, але усіх вдалося евакуювати перш ніж він повністю згорів. А от у другом літаку, де перебували військові – загинули усі п'ятеро людей.

Також ми розповідали, що у Росії після запровадження санкцій втричі збільшилася кількість "інцидентів" з цивільною авіацією. У літаків виходять з ладу двигуни і шасі. Найяскравішим епізодом стала екстрена посадка пасажирського літака на поле пшениці влітку цього року.

Вас також можуть зацікавити новини: