Boeing також передасть 500 мільйонів доларів у фонд для жертв авіакатастроф за участю літаків 737 Max.

Авіакомпанія Boeing погодилася виплатити понад 2,5 мільярда доларів штрафу, щоб закрити справу про авіакатастрофи літаків Boeing 737 Max.

Про це повідомляється на сайті Мін'юсту США.

243,6 мільйона доларів компанія заплатить як штраф, а за компенсацію клієнтам виділить 1,77 мільярда доларів.

Також Boeing передасть 500 мільйонів доларів до фонду для жертв авіакатастроф за участю літаків 737 Max.

Авіакатастрофи за участю літаків Boeing 737 MAX

29 жовтня 2018 року пасажирський Boeing 737 Max авіакомпанії Lion Air впав у море через кілька хвилин після вильоту з аеропорту Джакарти, загинули всі 189 осіб, що знаходилися на борту. Це була перша катастрофа новітньої моделі одного з найпопулярніших у світі літаків.

Через п'ять місяців за схожих обставин розбився ще один Boeing 737 Max - в Ефіопії. На борту літака перебували 149 пасажирів і 8 членів екіпажу, ніхто не вижив. Це були громадяни 35 країн світу, у тому числі близько 20 співробітників ООН.

Після трагедії в Ефіопії регулятори по всьому світу заборонили літакам сімейства MAX літати.

Причини катастроф з літаками Boeing 737 Max

Звіт про аварію в Індонезії був оприлюднений 25 жовтня 2019 року, він зайняв 353 сторінки. У ньому наголошується, що до авіакатастрофи призвела низка неполадок, порушень і помилок - як з боку компанії-виробника, так і перевізника і його пілотів.

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Індонезійські слідчі дійшли висновку, що причиною падіння літака стали механічні та конструктивні проблеми в системі поліпшення характеристик маневрування (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS) - вона у фоновому режимі коригувала дії пілота.

MCAS була встановлена на Boeing 737 MAX через те, що відносно старий за конструкцією літак оснастили новими двигунами великої потужності. Багато пілотів взагалі не підозрювали про існування MCAS, здатної у випадку несправності датчика кута атаки примусово відправити літак в пікірування.

Корпорація Boeing внесла зміни в програмне забезпечення, розташування кабелів в корпусі літака і керівництво для льотного складу.

18 листопада 2020 року Федеральне управління цивільної авіації США дозволило повернути в стрій літаки Boeing 737 MAX.

Європейське агентство авіаційної безпеки в жовтні заявило, що внесені в конструкцію і програмне забезпечення зміни зробили їх досить безпечними для відновлення експлуатації в Європі, але конкретна дата поки не названа.

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Boeing 737 MAX: що відомо

Середньомагістральний літак Boeing 737 MAX місткістю 200 пасажирів і з дальністю польоту 6,5 тис. кілометрів експлуатується з травня 2017 року, володіє високими економічними характеристиками і є найбільш продаваною моделлю в історії корпорації. До авіакатастроф і пандемії Covid-19 число замовлень на нього перевищувало чотири тисячі.

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Автор: Денис Прядко