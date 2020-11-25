Європейське агентство з безпеки авіації (ЄASA) опублікувало умови, за яких Boeing 737 MAX європейських авіакомпаній зможуть повернутися в небо.
Про це повідомляє Avianews.
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Ключові вимоги стосуються оновлення програмного забезпечення системи поліпшення характеристик маневреності (MCAS), яка призвела до катастроф двох літаків, і проведення нових тренувань пілотів.
Також в авіалайнерах необхідно буде перекласти проводку, оновити програмне забезпечення так, щоб на табло виводилася інформація в разі розбіжності даних датчиків кута атаки, і оновити керівництво про льотну експлуатацію.
До комерційних польотів з пасажирами Boeing 737 MAX будуть допускатися тільки після здійснення тестового польоту після проведення всіх оновлень.
"Кожен раз, коли здавалося, що проблема вирішена, ми копали глибше, і ставили ще більше питань. В результаті ми отримали ретельний і всебічний аналіз того, як літає літак, і як пілотам керувати ним. Це дало нам впевненість того, що зараз літати на 737 MAX безпечно», — заявив виконавчий директор EASA Патрік Кі.
Тепер агентство буде протягом 28 днів збирати пропозиції, і після цього випустить директиву льотної придатності, при виконанні якої авіакомпанії зможуть відновити комерційну експлуатацію моделі 737 MAX.
Авіакатастрофи з Boeing 737 MAX
29 жовтня 2018 року пасажирський Boeing 737 Max впав у море через кілька хвилин після вильоту з аеропорту Джакарти, загинули всі 189 осіб, що знаходилися на борту. Це була перша катастрофа новітньої моделі одного з найпопулярніших у світі літаків.
Через п'ять місяців при схожих обставинах розбився ще один Boeing 737 Max - в Ефіопії, після чого експлуатація літаків цієї моделі була припинена по всьому світу. Розслідування катастрофи в Ефіопії ще не завершено; звіт про катастрофу в Індонезії був оприлюднений 25 жовтня, він зайняв 353 сторінки.
Відновлення експлуатації
- 28 травня 2020 року американська авіабудівна компанія Boeing отримала дозвіл на початок тестових польотів для сертифікації середньомагістральних літаків серії 737 MAX.
- Федеральне авіаційне управління США (FAA) 28 червня, в електронному листі до Конгресу підтвердило відповідне рішення.
- Станом на 20 липня 2020 року Boeing вперше з 2019 року продав два лайнера 737 Max.
- 18 листопада Федеральне управління цивільної авіації США відновило експлуатацію Boeing 737 MAX, польоти якого раніше зупинили через авіакатастрофи. Відзначається, що рішення було прийнято після "всеосяжного і методичного огляду безпеки польотів, який зайняв 20 місяців".
- 22 листопада 2020 року виконавчий директор Європейського агентства з авіаційної безпеки Патрік Кай заявив, що Європейське агентство з авіаційної безпеки планує дозволити польоти літаків Boeing 737 MAX вже на початку 2021 року.
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