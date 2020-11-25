До комерційних польотів з пасажирами Boeing 737 MAX будуть допускатися тільки після здійснення тестового польоту після проведення всіх оновлень.

Європейське агентство з безпеки авіації (ЄASA) опублікувало умови, за яких Boeing 737 MAX європейських авіакомпаній зможуть повернутися в небо.

Про це повідомляє Avianews.

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Ключові вимоги стосуються оновлення програмного забезпечення системи поліпшення характеристик маневреності (MCAS), яка призвела до катастроф двох літаків, і проведення нових тренувань пілотів.

Також в авіалайнерах необхідно буде перекласти проводку, оновити програмне забезпечення так, щоб на табло виводилася інформація в разі розбіжності даних датчиків кута атаки, і оновити керівництво про льотну експлуатацію.

До комерційних польотів з пасажирами Boeing 737 MAX будуть допускатися тільки після здійснення тестового польоту після проведення всіх оновлень.

"Кожен раз, коли здавалося, що проблема вирішена, ми копали глибше, і ставили ще більше питань. В результаті ми отримали ретельний і всебічний аналіз того, як літає літак, і як пілотам керувати ним. Це дало нам впевненість того, що зараз літати на 737 MAX безпечно», — заявив виконавчий директор EASA Патрік Кі.

Тепер агентство буде протягом 28 днів збирати пропозиції, і після цього випустить директиву льотної придатності, при виконанні якої авіакомпанії зможуть відновити комерційну експлуатацію моделі 737 MAX.

Авіакатастрофи з Boeing 737 MAX

29 жовтня 2018 року пасажирський Boeing 737 Max впав у море через кілька хвилин після вильоту з аеропорту Джакарти, загинули всі 189 осіб, що знаходилися на борту. Це була перша катастрофа новітньої моделі одного з найпопулярніших у світі літаків.

Через п'ять місяців при схожих обставинах розбився ще один Boeing 737 Max - в Ефіопії, після чого експлуатація літаків цієї моделі була припинена по всьому світу. Розслідування катастрофи в Ефіопії ще не завершено; звіт про катастрофу в Індонезії був оприлюднений 25 жовтня, він зайняв 353 сторінки.

Відновлення експлуатації

28 травня 2020 року американська авіабудівна компанія Boeing отримала дозвіл на початок тестових польотів для сертифікації середньомагістральних літаків серії 737 MAX.

Федеральне авіаційне управління США (FAA) 28 червня, в електронному листі до Конгресу підтвердило відповідне рішення.

Станом на 20 липня 2020 року Boeing вперше з 2019 року продав два лайнера 737 Max.

18 листопада Федеральне управління цивільної авіації США відновило експлуатацію Boeing 737 MAX, польоти якого раніше зупинили через авіакатастрофи. Відзначається, що рішення було прийнято після "всеосяжного і методичного огляду безпеки польотів, який зайняв 20 місяців".

22 листопада 2020 року виконавчий директор Європейського агентства з авіаційної безпеки Патрік Кай заявив, що Європейське агентство з авіаційної безпеки планує дозволити польоти літаків Boeing 737 MAX вже на початку 2021 року.

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Автор: УНІАН