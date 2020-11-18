Рішення було прийнято після "всеосяжного і методичного огляду безпеки польотів".

Федеральне управління цивільної авіації США відновило експлуатацію Boeing 737 MAX, польоти якого раніше зупинили через авіакатастрофи.

Читайте такожПонад 400 пілотів подали до суду на Boeing через спроби приховати недоліки літака 737 MAXПро це повідомляють у прес-службі управління цивільної авіації.

Керівник управління Стів Діксон підписав наказ сьогодні, 18 листопада. Відзначається, що рішення було прийнято після "всеосяжного і методичного огляду безпеки польотів, який зайняв 20 місяців".

"Протягом цього часу співробітники FAA старанно працювали над виявленням і розв'язанням проблем безпеки польотів, які зіграли свою роль в трагічній загибелі 346 осіб на борту рейсу 610 авіакомпанії Lion Air і рейсу 302 авіакомпанії Ethiopian Airlines", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Діксон особисто пілотував Boeing 737 MAX, щоб випробувати його управління.

FAA опублікувало директиву льотної придатності із зазначенням конструктивних змін, які повинні бути зроблені на повернутих в експлуатацію літаках, і має затвердити зміни програми навчання пілотів 737 MAX для кожної авіакомпанії, що експлуатує їх.

Авіакатастрофи з Boeing 737 MAX

29 жовтня 2018 року пасажирський Boeing 737 Max впав у море через кілька хвилин після вильоту з аеропорту Джакарти, загинули всі 189 осіб, що знаходилися на борту. Це була перша катастрофа новітньої моделі одного з найпопулярніших у світі літаків.

Через п'ять місяців при схожих обставинах розбився ще один Boeing 737 Max - в Ефіопії, після чого експлуатація літаків цієї моделі була припинена по всьому світу. Розслідування катастрофи в Ефіопії ще не завершено; звіт про катастрофу в Індонезії був оприлюднений 25 жовтня, він зайняв 353 сторінки.

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Автор: Людмила Жерновська