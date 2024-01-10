Цього літа можуть зрости ціни на авіаквитки через проблеми з літаками Boeing.

Керівник авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі розповів, що після інциденту з авіакомпанією Alaskan Airlines було призупинено польоти 171 літака Boeing 737 Max 9. Це матиме прямий вплив на ціни авіаквитків цього літа. Про це повідомляє The Sun.

"Пропускна здатність є серйозною проблемою, тому ціни на авіаквитки, особливо в розпал літа, будуть вищими, оскільки в Європі буде менше пропускної здатності на короткі відстані", - зазначив О'Лірі.

Також він попередив, що бюджетній авіакомпанії цього літа буде "не вистачати 10 літаків" через затримку з поставками їхніх власних літаків Boeing. За його словами, компанія має отримати 57 літаків до кінця квітня, і ймовірно, вдасться отримати ще 50 до кінця червня.

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"Тож нам залишиться п’ять, сім, можливо, десять літаків на пік літнього сезону цього року", - додав О'Лірі.

Інцидент з літаком Boeing

5 січня в США під час польоту пасажирський Boeing 737-9 компанії Alaska Airlines "загубив" частину фюзеляжу. Через це екіпаж був змушений здійснити екстрену посадку. Рейс 1282 прямував з Портленда до Онтаріо, штат Каліфорнія.

Пізніше після того як Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) призупинило польоти літаків 737 MAX 9 через інцидент із лайнером Alaska Airlines акції компанії Boeing впали на 8,7%. Таким чином виробник може втратити мільярди доларів.

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